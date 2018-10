VIDEO | "A chi t'è bive" e l'abbraccio caloroso di Nicola al governatore Emiliano. Manhattan si tinge di Puglia per il Columbus Day

Un saluto caloroso in stile barese, come fosse un vecchio amico ritrovato in piazza del Ferrarese o davanti al Castello Svevo: 'ja chit e biv' è risuonato forte e chiaro a Manhattan, durante le celebrazioni del Columbus Day, la grande festa americana che celebra gli emigranti italiani negli Stati Uniti. E proprio uno di loro, il signor Nicola, emigrato pugliese originario di Giovinazzo, ha attirato l'attenzione del governatore pugliese Michele Emiliano, giunto nella Grande Mela per la sfilata tra i grattacieli e le avenues newyorchesi: un abbraccio sincero e divertente con la tipica simpatia e sfrontatezza barese e con un tocco, in fondo, di nostalgia per la propria terra. La scena è stata immortalata dalle telecamere di Patrimonio Italiano Tv che copriva l'evento. Un entusiasmo contagioso per il governatore e i presenti, con la ciliegina finale del 'Forza Bari' urlato a squarciagola: per un giorno l'amata Puglia, per chi è distante migliaia di chilometri, è sembrata davvero dietro l'angolo.