Colazione sociale per un pianeta più equosolidale: Kilometro vero per acquisti "più consapevoli"

Una colazione speciale per la giornata Giornata Mondiale del Commercio Equosolidale: è quella svoltasi questa mattina nella sede della cooperativa Unsolomondo a Bari. Per l'occasione sono stati raccontati i risultati del progetto Kilometro Vero, avviato dal 2016 in collaborazione con l'Aps Farina 080 Onlus (che gestisce il progetto Avanzi Popolo 2.0 per la lotta contro lo spreco di cibo), su una nuova visione della filiera alimentare che va oltre il kilometro zero. Distribuito un kit con prodotti equosolidali, una brochure informativa e un piccolo gadget, ritirabile fino al 20 maggio per chi reca in bottega.

“Abbiamo scelto il momento della colazione perché vogliamo far capire che sono i gesti più semplici, quelli quotidiani, come l’acquisto dei prodotti per la colazione, che possono rappresentare il cambiamento - spiega Piero Schepisi, presidente di Unsolomondo -. Solo interrogandosi sulla provenienza dei prodotti e attuando scelte consapevoli si può avere la certezza del rispetto dei diritti delle persone e dell’ambiente, contribuendo concretamente ad un mondo più equo e giusto”. Kilometro vero, un programma supportato dalla Regione Puglia, ha l'obiettivo di "divulgare la cultura del cibo equo e solidale e offrire strumenti per compiere consumi e acquisti più consapevoli".