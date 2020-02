La tribuna est del San Nicola si colora di biancorosso: terminata la sostituzione dei seggiolini nell'area superiore

La tribuna 'biancorossa' ormai è realtà: a mostrare come si presenta oggi la tribuna est superiore dello Stadio San Nicola, dopo la sostituzione dei seggiolini di colore bianco e rosso, è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, in un video pubblicato sui social. Come mostrano le immagini, è ormai quasi completata l'operazione nella parte superiore della tribuna est. Entro marzo si passerà alla parte inferiore della tribuna; poi alla tribuna ovest superiore: il completamento dei lavori è previsto entro aprile. "L'idea - spiega Petruzzelli nel video - è riaprire la tribuna est superiore per la prossima partita".

