Concerti in acustico all'esterno di bar con i tavolini: la ricetta per il rilancio (anche turistico) a Bitonto

Performance musicali all'esterno di bar o altre attività con spazi all'aperto del centro storico. L'idea creativa per supportare ristoratori e artisti nella difficile fase di riavvio post Covid-19 arriva da Bitonto, dove il Comune ha pubblicato un bando per la ricerca degli spettacoli 'da tavolino' da offrire nelle prossime settimane, nell'ambito dell'iniziativa 'Parco delle Arti Bitonto in “Not(t)e di Musica Speciale Estate 2020'.

Il bando lo chiarisce: "Saranno escluse proposte che prevedono dj set, basi musicali, danze e altri tipi di performance", mentre sono ben accette proposte di musica dal vivo in set acustico. Saranno ammesse solo le proposte che prevedono formazioni musicali fino ad un massimo di 5 componenti. "Ci piacerebbe partire da giovedì prossimo - assicura il sindaco Abbaticchio - in tre piazze della città, ovvero largo Teatro, piazza Cattedrale e piazza Cavour". Qui saranno allestiti appositi palchi per le performance a supporto delle attività ristorative con tavolini all'aperto. Le domande possono essere presentate entro le 12 di lunedì 15 giugno secondo le modalità previste dal bando.