L'omaggio di Al Bano a medici e infermieri del Policlinico: concerto a sorpresa all'esterno dell'hotel

Un concerto a sorpresa all'esterno dell'hotel Hi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, per omaggiare i medici che quotidianamente combattono per debellare il Covid al Policlinico. Dietro al microfono c'era il cantante Al Bano, che ha raggiunto il capoluogo per intonare i suoi più grandi successi - tra cui 'Felicità' e allievare le ore di tensione che il personale del nosocomio barese stanno vivendo in queste ore. Un maggio diventato un video pubblicato sul canale Instagram del Policlinico.

