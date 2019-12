Bari saluta il 2019 in musica: dai divieti alle navette speciali, tutte le info utili per il concertone di Capodanno

Le prove di ieri pomeriggio sono filate lisce come tutti si aspettavano e i baresi hanno avuto un primo assaggio dello spettacolo in programma stasera. In piazza Libertà, a Bari, si parte alle 21 con concerto di Capodanno, che anche per il 2019 verrà trasmesso in diretta su Mediaset e avrà una line-up di tutto rispetto: dai musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana (J-Ax, Renga, Moro e Raf, per dirne alcuni) insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming, come Elodie e Fred De Palma. A presentare la serata sarà invece Federica Panicucci.

Centro naturalmente già blindato in vista dell'evento. Ieri sono comparsi i primi New Jersey che impediranno l'accesso alle auto e soprattutto ai mezzi pesanti, garantendo la sicurezza delle migliaia di persone previste su corso Vittorio Emanuele. Da alcuni giorni, per il montaggio del palco, sono infatti scattati i primi divieti di sosta e transito in diverse strade del Murattiano, che proseguiranno fino a domani. Meglio quindi prendere nota delle vie coinvolte, così da non farsi trovare impreparati stasera

Per l'occasione è stato però anche potenziato il trasporto pubblico, con orari delle navette estesi e percorsi modificati dei bus Amtab per rispettare le limitazioni al traffico. Nel link sottostante trovate tutte le info utili sul piano trasporto pubblico disposto dal Comune di Bari.