Capodanno in musica, quindici artisti sul palco: tutti in piazza Libertà per lo show

In migliaia in piazza Libertà per il concerto di Capodanno. Freddo e previsioni meteo non hanno scoraggiato i baresi (e non) che hanno scelto lo show in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In tanti, sin dal pomeriggio, hanno raggiunto il centro per assicurarsi un posto sotto il palco, superando transenne, tornelli e controlli predisposti per garantire la sicurezza.

Uno spettacolo, quello del 'Capodanno in musica', 'per tutti i gusti': quindici gli artisti sul grande palco allestito sullo sfondo del Piccinni, dai nuovi artisti emergenti ai big della canzone italiana. Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. Dopo la mezzanotte, dj set di Max Brigante al ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.

A condurre l'evento, promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, Federica Panucci. Torna così, dopo lo show del 2015 con Gigi D'Alessio, la diretta nazionale su Canale 5, senza dubbio un'importante vetrina per la città. Ma il concerto sarà trasmesso in contemporanea anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.