VIDEO | Nel teatro Piccinni tornano a risuonare le note: il concerto del duo jazz

Un mini concerto di musica jazz per testare l'acustica del teatro Piccinni, ora che i lavori di restauro sono in dirittura d'arrivo. A suonare sul palco Gianfranco Balena (sax) e Giuseppe Bassi (contrabbasso), che hanno regalato ai presenti un piccolo momento di magia musicale; 'assaggio' di quello che sarà la stagione concertistica del teatro in corso Vittorio Emanuele al termine dei lavori.

Il punto sui lavori: "A dicembre completato il secondo lotto"

"Il cronoprogramma dei lavori definisce il termine di consegna - spiega l'assessore alle Culture, Silvio Maselli - per la primavera del 2019. Abbiamo intenzione di inaugurare proprio qui la stagione di prosa". In attesa che quel giorno arrivi, godetevi le struggenti note suonate dal duo nel video realizzato durante le prove.