Tutti in fila per Ligabue, code sotto il sole in attesa di entrare allo stadio San Nicola

In tanti hanno sfidato il caldo e il sole di un venerdì rovente, tra code, asfalto e la musica del loro artista preferito, in attesa di entrare nello stadio San Nicola: manca poco al concerto di Ligabue, tappa d'avvio dello 'Start Tour 2019' che vedrò il popolare artista emiliano calcare i palcoscenici degli stadi più grandi d'Italia.

All'esterno dell'impianto barese in migliaia hanno atteso l'apertura dei cancelli: c'è chi è arrivato da fuori regione, da Roma e dalla Campania, ma anche dal Tarantino e altre parti della Puglia. Imponente il dispiegamento delle Forze dell'Ordine per garantire sicurezza all'evento, con Carabinieri, Polizia e vigili urbani. Attivati anche i controlli per scovare eventuali venditori abusivi di cibo e gadget dell'evento.

