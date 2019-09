Da '127 Abarth' a 'Turaist Inglais', la Fiera del Levante 2019 chiude cantando con gli Oesais

E' stata una chiusura col botto per l'83esima Fiera del levante a Bari, con l'atteso concerto degli Oesais, lo storico duo che s'ispira agli Oasis dei due fratelli Gallagher, interpretato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. In migliaia hanno affollato ieri la zona del palco allestite accanto all'ingresso Monumentale, per ascoltare i grandi successi resi celebri dai divertenti programmi andati in onda, ormai diversi anni va, su telenorba. Dalla 'Mnen d Vdaund' e 'Turaist Inglais' fino '127Abarth' per far cantare insieme, in 'molfettese', il pubblico. Supportati da una nutrita band sul palco, i du hanno poi concesso un bis, con l'entrata sul palco di Piero Scamarcio, interpretato ovviamente da Emilio Solfrizzi. Non solo musica e divertimento, ma anche impegno con i ragazzi di 'Fridays for future' che, al termine dell'esibizione, hanno condiviso il loro messaggio ambientalista ed ecologista raccontando davanti agli spettatori le ragioni della loro protesta.

Foto Dario Fazio - www.dariofazio.it

