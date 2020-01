In centro le arti si incontrano per solidarietà: concerto di pianoforte e opere all'asta per aiutare i bisognosi

Una maratona musicale per raccogliere fondi per le associazioni di volontariato. A organizzarlo è stato il deputato Francesco Paolo Sisto, che dalle 9 alle 19 si è esibito in via Argiro a Bari. Non solo musica: nell'ambito di 'Fare per il Sud' il pittore Giò Nitti ha anche messo a disposizione alcune sue opere e sono stati anche venduti biglietti scontati per concerti per la Camerata Musicale Barese e per i concerti di Gino Paoli e Cammarese.

I fondi raccondi raccolti saranno devoluti alle associazioni Incontra e Lega del filo d'oro, che supportano le persone in difficoltà.