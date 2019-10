Un concorso online sul recupero dell'alluminio: in palio tre 'riciclette', nate da lattine riciclate

Da oggi, lunedì 7 ottobre, fino a domenica 13 ottobre, i residenti nella provincia di Bari potranno partecipare al quiz online sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dell’alluminio sul sito www.nonsololattine.it.

Il concorso è promosso dal CIAL - Consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio, in occasione degli “Aludays”, l’evento itinerante che nell’ultimo anno ha già toccato 13 città italiane e che questa settimana sosterà a Bari i prossimi 10, 11 e 12 ottobre.

Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni, risiedere nella provincia di Bari, rispondere a un paio di domande sulla raccolta differenziata o risolvere alcuni giochi semplici sul riciclo dell’alluminio.

In palio 3 “Riciclette”, le bici realizzate con il materiale in alluminio riciclato.

L’intera iniziativa è realizzata con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e rientra fra le campagne di Pubblicità progresso. A Bari l’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, con il quale il CIAL collabora da diversi anni in merito alle novità introdotte per la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata (per ulteriori informazioni http://www.cial.it/news/concorso-web-bari/).

Il Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio nasce nel 1997 con il compito di avviare a riciclo e recupero gli imballaggi di alluminio alla fine del loro ciclo di vita, contribuendo così al recupero di una preziosa materia prima, evitando sprechi e salvaguardando l’ambiente.