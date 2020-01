Un concorso in memoria di Anto 'Paninabella': a scuola saggi e video per combattere disagio e pregiudizi

Il suo gesto estremo, nato un disagio maturato a soli 13 anni, aveva scosso tutti, portando la famiglia a creare un'associazione per convincere gli adolescenti a esternare i loro problemi. Ora la mission seguita alla scomparsa di Antonella - che si faceva chiamare 'Anto Paninabella' sul sito internet in cui era pubblicato il suo diario - è al centro di un concorso dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la Puglia.

Il concorso

Il bando, pubblicato sul sito dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia non a caso muove da una delle frasi scritte da Antonella:

Andate contro i pregiudizi e quando si rivelano corretti continuate a scavare, perché ciò che gli altri pensano di noi si attacca come una seconda pelle. E allora combattete.

Due le sezioni previste per il concorso: produzioni letterarie - che prevede la creazione di un elaborato scritto, su supporto cartaceo o digitale, che adotti una forma di comunicazione coerente (saggio, articolo di giornale, tema, poesia, racconto etc.) - e produzioni artistiche e multimediali, che prevede invece la realizzazione di materiali audiovisivi, come cortometraggi, presentazioni e documentazioni in video o diapositive (tipo PowerPoint) di attività svolte a scuola, come recital teatrali e/o musicali, della durata massima di 10 minuti, o di illustrazioni, manufatti e fumetti, con un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.). "Ogni studente può partecipare ad una sola sezione - si legge nel bando - L’autore di ogni elaborato può essere un singolo studente, o gruppi di

studenti, della stessa classe o di classi differenti, in numero non superiore a 5. Naturalmente è possibile, anzi è auspicabile coinvolgere un numero maggiore di studenti nella realizzazione, possibilmente l’intera classe.

I premi

Il concorso è realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che ha messo a disposizione anche i premi per le classi più meritevoli. Al primo classificato andrà un buono di 250 da spendere per l'acquisto di libri, al secondo 150 e al terzo 100 euro. La premiazione avverrà durante un evento pubblico che si

entro il mese di maggio 2020 in luogo individuato dalla associazione Anto Paninabella, coorganizzatrice dell'evento.