La canzone di Natale 'bipartisan' dei parlamentari è solidale: consegnati i cd all'associazione Amopuglia

È partita nella giornata di ieri la consegna dei cd registrati dal gruppo 'sPartiti uniti' alle associazioni AmoPuglia e ConSlancio nelle province di Bari e Brindisi, che si occupano rispettivamente di malati oncologici e supporto agli ammalati di Sla e alle loro famiglia. Dischi che le due onlus potranno vendere e utilizzare i proventi per le loro iniziative: si tratta della nuova attività solidale della senatrice pugliese pentastellata Patty L'abbate, che ha partecipato con la band di parlamentari di tutti i partiti alla registrazione della hit 'Onorevole Natale'. Brano i cui proventi della vendita andranno in beneficenza alla Lega del Filo d'oro, onlus che nasce con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini sordociechi e adulti pluriminorati psicosensoriali di tutte le età.

Cinquecento in tutti i cs acquistati in Puglia e donati, tra gli altri, anche alla comunità della Chiesa Madre di Castellana Grotte nel Barese. "Sono felice di questo risultato, la musica come ogni forma di arte è cibo dell'anima e con molto sacrificio siamo riusciti fra tanti impegni a trovare degli spazi, in tarda serata per registrare questo video. Questa ulteriore iniziativa l'ho fortemente voluta non solo per lo scopo benefico del ricavato che andrà a supportare le attività di queste associazioni e parrocchie, ma soprattutto per far conoscere queste realtà di aiuto alla cittadinanza che ha più bisogno" ha spiegato L’Abbate.

Il brano solidale

La canzone, ovviamente accompagnata da un godibilissimo video già su youtube, è stata registrata a Roma con il supporto di Romano Musumarra, famosissimo arrangiatore e compositore e il noto Mario Maiellaro alla regia. L'idea di riunire i parlamentari per registrare un brano natalizio è di Francesco Paolo Sisto (FI), che lo ha scritto insieme alla figlia Serena. Lunedì il debutto, con un cd audio-video prodotto da Sabrina Iadarola per 'Musica Village srl'.