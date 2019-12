Per le feste la solidarietà non va in vacanza: donati giocattoli ai piccoli pazienti oncologici del Policlinico

Un pomeriggio di solidarietà e generosità per i piccoli ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari: è stato Babbo Natale a consegnare il 7 dicembre i doni di Natale, acquistati grazie a una raccolta fondi organizzata dai residenti del quartiere San Paolo. Alla consegna erano presenti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente di Municipio, Nicola Schingaro, e gli organizzatori della raccolta fondi solidale: Michele Genchi, Elena Rondinone e le mamme del San Paolo.

Esperimento riuscito, che ora sarà replicato anche per l'ospedale San Paolo. È già partita, infatti, la raccolta fondi per i doni di Natale da consegnare ai piccoli ospedalizzati del reparto di pediatria, in programma il 20 dicembre. Chiunque volesse donare, può farlo alla cappella di Santa Rita, all'incrocio tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni, nel quartiere San Paolo.