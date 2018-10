Consegnato ad un molfettese il Saceur Recognition Award

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Orgoglio per la città di Molfetta: il Col. Lucivero, comandante del 9° Stormo, è stato selezionato tra il personale di tutti gli Enti dipendenti dall'ACO (ALLIED COMMAND OPERATIONS) Il Comandante del 9° Stormo di Grazzanise, Colonnello Nicola Lucivero, molfettese doc, ha ricevuto presso la sede di SHAPE (Supreme Headquarters Allied Power Europe) con sede a Mons (Belgio) il “SACEUR Recognition Award”, riconoscimento attribuito a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel corso del loro mandato in ambito NATO. Il premio, conferito per il lavoro svolto nell’incarico di Capo di Stato Maggiore della Nato Alliance Ground Survelliance Force, è stato consegnato dal General U.S. Air Force Curtis M. Scaparrotti, Supreme Allied Commander in Europe (SACEUR) e dal Command Sergeant Ma Major Davor Petek, Command Senior Enlisted Leader (CSEL), alla presenza dei Rappresentanti Militari Nazionali in SHAPE. Questa la motivazione per il prestigioso riconoscimento: “Il Colonnello Lucivero si è distinto per l'eccezionale servizio reso alla NATO. I suoi sforzi, uniti a una vasta esperienza, eccezionale disponibilità ed elevato senso di responsabilità, hanno contribuito proficuamente al successo e alla realizzazione di tutti i compiti assegnati. Il Colonnello Lucivero combina spiccate capacità analitiche con una leadership eccezionale che lo favorisce nel trovare sempre soluzioni eccellenti. La sua non comune dedizione messa al servizio dell’Alleanza Atlantica rende lustro a se stesso e alla Nazione egregiamente rappresentata. Congratulazioni”. Anche noi di Baritoday.it vogliamo congratularci con il Colonnello Lucivero per i traguardi raggiunti portando sempre più in alto il nome di Molfetta. Ad maiora. Fonte aeronautica.difesa.it