Dentamaro riconfermata presidente del Conservatorio di Bari: in carica fino al 2022

Ida Maria Dentamaro è stata riconfermata presidente del Conservatorio di Bari 'Niccolò Piccinni': la nomina della professoressa, valida per il triennio 2019-2022, è stata firmata dal neo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Il Conservatorio barese, in una nota, spiega che si tratta di “una riconferma auspicata e molto attesa da tutta la comunità dell’istituzione musicale che, dopo un lungo periodo di vacatio, può finalmente riprendere appieno l’azione amministrativo-gestionale portando a compimento le tante iniziative forzatamente bloccate in questi mesi ".