Consulenze sanitarie telefoniche per soggetti disabili: al via il progetto con l'ospedale Giovanni XXIII

Consulenze sanitarie via telefono destinate a bambini, adolescenti e adulti affetti da disabilità. L'iniziativa, intitolata 'Progetto Dama Puglia', è stata attivata dall'Assessorato al Welfare in collaborazione con l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e una rete di diverse realtà locali. La consulenza verrà effettuata gratuitamente attraverso chiamate o videochiamate grazie a una squadra di medici esperti in medicina specialistica, psicologia, riabilitazione e, più in generale, che promuovono il benessere della persona.

L’iniziativa è rivolta alle persone con disabilità che, a vario titolo, hanno dovuto sospendere tutte le attività fuori casa (scuola, visite ospedaliere, riabilitazione, attività socioriabilitative, piscina, ecc.) e, spesso, anche in casa (assistenza domiciliare riabilitativa o socio-educativa). In caso di emergenza o urgenza è possibile telefonare al numero 346 2255144. Se invece viene richiesta una consulenza è sufficiente inviare un messaggio allo stesso numero, scrivere alla mail assistenza@damapuglia.it o sulla pagina facebook “Dama Puglia” indicando i dati anagrafici e i motivi della richiesta: gli utenti riceveranno una risposta da un medico competente.

I partner del progetto sono assessorato al Welfare del Comune di Bari, Regione Puglia, ospedale Giovanni XXIII, Aress, associazioni nazionali Famiglie Sma (Amiotrofia Spinale), Parent Project (Distrofia muscolare), associazione nazionale Psicologi EMDR, associazione di famiglie con disabilità “Mano a Mano onlus”, Confcooperative Bari-Bat, Lions Club Puglia Medicina Solidale-Lifestyle, Club Lions Bari, Club Lions Bari San Nicola.