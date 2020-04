Consulti medici al telefono e 'Unità di strada' per aiutare i senza dimora: il Welfare in campo nell'emergenza Covid-19

Oltre al servizio dedicato nello specifico alle persone affette da disabilità, l'Assessorato al Welfare ha avviato un numero di consulenza sanitaria telefonica destinata a tutti, realizzata in collaborazione con 'Medici con il camper', il progetto della onlus Nikolaos professor Nicola Damiani e della Fondazione Nikolaos, e con un gruppo di medici volontari che hanno dato la propria disponibilità direttamente per rispondere ai cittadini che abbiano domande o dubbi di carattere sanitario e socio-sanitario da sottoporgli.

Consulenze telefoniche

Per accedere alle consulenze è necessario contattare il Segretariato sociale dell'assessorato comunale al Welfare ai numeri attivati per far fronte all'emergenza in atto:

- 377 3196153 lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30

- 080 5772508 e 377 3241276 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13

- 377 3279288 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.

oppure inviare una mail a segreteriawelfarebari@comune.bari.it. Coloro che chiederanno un consulto medico saranno poi contattati direttamente dai medici coinvolti in questa nuova iniziativa solidale a supporto della comunità in questo periodo particolarmente difficile.

L'Unità di Strada in giro per la città

Nell'ambito dello stesso progetto, inoltre, da lunedì, a bordo di un camper attrezzato, partirà l'unità itinerante dei medici di strada impegnata nel monitoraggio delle situazioni di maggiore fragilità sociale e sanitaria sul territorio cittadino quali campi rom, comunità migranti e persone in isolamento domiciliare.

"Di giorno in giorno crescono i servizi straordinari rivolti a tutti i cittadini, specialmente a quelli che si trovano in condizioni particolarmente difficili o che non riescono ad accedere a consulenze sanitarie e socio-sanitarie - commenta Francesca Bottalico -. Le consulenze da remoto consentiranno a molte persone, costrette come tutti a restare in casa, di ottenere informazioni, consigli e suggerimenti qualificati per affrontare magari piccole patologie e malanni di stagione senza doversi rivolgere ai medici di base, schiacciati dall'emergenza in atto. Il servizio di unità di strada, invece, è pensato per raggiungere le persone invisibili, le comunità più fragili che non hanno accesso alle informazioni e ai benefici disponibili. Ringrazio i medici che hanno scelto di partecipare a questo progetto, spinti dal desiderio di aiutare e di contribuire al benessere di altre persone in questo momento drammatico".

A fronte della situazione emergenziale che l’intero Paese sta affrontando, il progetto Medici con il camper, già operativo da tempo nel sistema del welfare pugliese, ha avviato una più stretta collaborazione con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari, la Caritas, l’AIDM e la CIF, con l’obiettivo di offrire le proprie competenze e il proprio sostegno a tutti i cittadini che vivono situazioni di difficoltà e di disagio legate all’emergenza Covid-19.