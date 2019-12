Contributi alle associazioni culturali, pubblicata la lista dei progetti ammessi a finanziamento

È ufficiale l'elenco delle associazioni culturali che riceveranno contributi dal Comune di Bari per i progetti presentati nel 2019. A renderlo noto è l'amministrazione, che ha pubblicato la lista sul portale del Comune, nonché l'elenco dei progetti non ammessi e di quelli esclusi con relative motivazioni. In totale ammonta a 410.829,88 euro il finanziamento che sarà dato alle associazioni. Bisognerà però attendere gennaio per conoscere l'importo che ciascun progetto ammesso riceverà, quando sarà divenuta esecutiva la relativa determina dirigenziale.