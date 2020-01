Trasporto speciale per disabili, il Comune avvia la sperimentazione: "Contributo destinato agli utenti del servizio"

Via ticket cartacei e adempimenti complessi per richiedere il servizio di trasporto sociale a chiamata verso destinazioni non prefissate per le persone con disabilità motoria. Il Comune di Bari ha infatti avviato una sperimentazione, della durata di sei mesi, che introdurrà un contributo economico destinato alla mobilità sociale, il benessere e l'inclusione di coloro che finora hanno utilizzato il servizio e che risultano nell'ultima graduatoria, approvata il 14 gennaio dello scorso anno e aggiornata l'11 dicembre.

La forma speciale di contributo sarà così direttamente commisurata all'Isee di ciascun utente e alla frequenza storia del servizio di trasporto speciale. L'erogazione è prevista in due soluzioni: un acconto pari al 50% e un saldo finale versato dopo che il servizio sociale professionale avrà effettuato una verifica intermedia sul corretto utilizzo del contributo.

Per accedere al contributo, come spiegano dal Comune, sarà necessario compilare il modulo, indicante il proprio IBAN, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, o presso gli uffici del Segretariato sociale in largo Chiurlia 27. Gli utenti già fruitori del servizio potranno ricevere il rimborso in proporzione ai ticket non utilizzati. Soddisfatta l'assessore Bottalico: "“Continua l’impegno dell’assessorato al Welfare affinché la nostra città diventi sempre più accessibile e a dimensione di quanti convivono con una disabilità. Ci auguriamo che questa misura, costruita grazie alla preziosa collaborazione con il tavolo sulla disabilità composto da realtà istituzionali e associative, possa consentire ai beneficiari di muoversi con maggiore libertà, per far sì che possano godere, oltre che dell’opportunità di raggiungere luoghi a loro cari, anche delle occasioni culturali e di svago che Bari offre tutto l’anno".