"Troppe auto da fuori città per fare la spesa", l'appello del sindaco a rispettare i provvedimenti anti Coronavirus

"Non è possibile, durante un'emergenza sanitaria, vedere arrivare tante auto da fuori paese per fare la spesa qui! Ma cosa non è chiaro del momento che stiamo vivendo?!". Lo sfogo del sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, per le 'trasferte' di non residenti alla ricerca dell'offerta migliore nei supermercati, viene affidata ai social. Da ieri, infatti, in tutta la provincia sono state registrate code davanti ai supermercati, anche in vista della chiusura prevista nella giornata di oggi per la Grande Distribuzione. Eppure questi 'esodi' sono contrari alle disposizioni emanate per il Coronavirus e per scoraggiarle il primo cittadino ha mostrato le foto dei controlli interforze disposti su tutto il territorio provinciale. "Con la Polizia Locale ed i Carabinieri di Casamassima abbiamo effettuato decine di posti di controllo presso le uscite della s.s.100 che conducono all'ipermercato. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni.

Sono scattate le prime denunce per la violazione dell'art. 650 c.p" scrive.

Il sindaco: "Il prefetto ci conceda anche militari e agenti in smart working"

Intanto il primo cittadino ha scritto al prefetto per richiedere un'ampliamento del personale delle Forze dell'ordine e militari, anche non 'di presenza'. La richiesta del primo cittadino è di mettere a disposizione anche coloro che risiedono in città e che attualmente lavorano da casa, in modalità 'smart working'. "I Carabinieri e la Polizia Locale stanno lavorando duro effettuando centinaia di controlli. Avere a disposizione ulteriori uomini e mezzi renderebbero le azioni in essere ancora più efficaci" spiega.