Controra, la piccola scuola naturale di Verso Sud dedicata ai grandi

Un’incantevole masseria fortificata nel cuore della Murgia Altamurana, un gruppo di piccoli allievi impegnati nel fantastico gioco dell’apprendimento, piccole menti aperte ad arte, musica e poesia, un lavoro di gruppo per la creazione della scuola del futuro. Questa è stata Controra “La scuola Neolitica” organizzata da Verso Sud Festival il 7 e 8 settembre scorsi a Masseria Jesce. Al suono del campanaccio, guidati dalla maestra Angela Malcangi, e accompagnati da artisti, musicisti e poeti, sotto lo sguardo del preside della scuola, il cantastorie Donato Laborante, i piccoli allievi della “Scuola Neolitica” hanno, infatti, partecipato a numerose attività: dalla creazione del quaderno, strumento indispensabile in una scuola, alla scrittura di poesia, dal disegno e dai colori alla musica, dall’accensione del fuoco, alla pastorizia in compagnia del pastore Giovanni e delle sue pecore. Un’esperienza che è stata scuola, perché “Skholé” in greco è il tempo libero dedicato all’errare della mente. A fine settembre, Controra, la Piccola scuola naturale di Verso Sud, torna con tre giorni di laboratori e incontri dedicati agli adulti. A scuola, infatti, il 28 settembre e il 2 e 5 ottobre vanno i grandi: educare significa portare fuori e gii adulti, forse più dei bambini, hanno delle parti che aspettano solo di essere guardate, riconosciute, espresse, educate. I laboratori e gli incontri si svolgeranno a Ruvo e a Bisceglie, a cura di Hans Hermans, Angela Malcangi e Karen Modeo e Giovanna Ranaldi, e saranno dedicati alle cose mai guardate, ma anche ai lupi e ai boschi e poi infine al blu: mare, cielo, profondo. Per guardarsi intorno e per cercarsi dentro. I laboratori prevedono un minimo di 15 e un massimo di 25 iscritti. Per iscriversi è necessario compilare il form d’iscrizione a questo link: bit.ly/ControraGrandi_iscrizione Per informazioni: Maestra Angela 3333888963 | controra.versosud@gmail.com | Di seguito i prossimi appuntamenti di Controra Sabato 28 settembre |9.30 – 18.30| Agriturismo Coppa, Ruvo di Puglia Piccoli musei per cose mai guardate A cura di Hans Hermans, Angela Malcangi, Karen Modeo Mercoledì 2 ottobre |18.30| Vecchie Segherie Mastrototaro, Bisceglie Il bosco, la ragazza e il lupo Incontro con l’illustratrice Giovanna Ranaldi. Modera Hans Hermans Sabato 5 ottobre |9.30 – 18.30| Castello di Bisceglie Blauw, un incontro tra cielo e mare A cura di Hans Hermans, Angela Malcangi, Karen Modeo