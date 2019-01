Convegno regionale Airipa Puglia Basilicata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA: Si terrà sabato 19 gennaio 2019 ore 9 la I ^ EDIZIONE DEL CONVEGNO AIRIPA (ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA E INTERVENTO IN PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO) - PUGLIA BASILICATA - dal titolo “Il contributo della clinica e della ricerca in tema di BES e DSA: lavori in corso…”. Sede del convegno sarà L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE Palazzo Chiaia -Napolitano Sala Don Tonino Bello - Bari. Il convegno, aperto a varie figure professionali (neuropsichiatri infantili, psicologi, psicopedagogisti, pediatri, logopedisti, assistenti sociali, insegnanti, educatori, studenti universitari) presenta i contributi recenti della ricerca nei diversi ambiti della Psicopatologia dell’Apprendimento e in tema di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e di BES (Bisogni Educativi Speciali). L’evento formativo vuole essere, per tutti gli operatori interessati, sia nel mondo della clinica che della scuola, un momento di aggiornamento e confronto al fine di creare e sostenere un linguaggio comune per una più efficace presa in carico globale dei bambini che presentano difficoltà disparate in ambito scolastico, al fine di il loro benessere e sostenere e favorire una più serena crescita. La ricerca e l’operatività nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali pongono sempre nuovi interrogativi e nuove riflessioni che è auspicabile condividere per un approccio sempre più interdisciplinare e interprofessionale perché la materia sia affrontata da tutti con comuni conoscenze e rigore metodologico. In apertura introducono il convegno la Dott.ssa Alessandra Notarnicola e la Dott.ssa Anna Maria Antonucci della sezione regionale AIRIPA, che illustreranno le diverse iniziative promosse e realizzate sul territorio. Numerosi saranno i contributi di relatori, esperti di chiara fama sul territorio nazionale e regionale. Interverranno la Prof.ssa Paola Angelelli - Università del Salento, la Prof.ssa Gabrielle Coppola - Università di Bari, la Dott.ssa Concetta de Giambattista - RHAM Medical Group Matera, la Prof.ssa Chiara Maria Gemma - Università di Bari, il Dott. Gianluca Lo Presti - Airipa Sicilia, il Dott. Vito Lozito e la Dott.ssa Francesca Verni - UONPIA ASL Bari, la Prof.ssa Irene Mammarella - Università di Padova, il Dott. Giovanni Masciarelli - Logogen Roma, la Dott.ssa Patrizia Ventura - UOC Policlinico Bari, il Prof. Pierluigi Zoccolotti - Università "Sapienza" di Roma. Infine interverranno nella discussione, con un interessante apertura al mondo della scuola e dei servizi; Rachele Dileo, AIRIPA Puglia Basilicata, Rosy Paparella, già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Valentina Sepe, CIDI Bari. Patrocinano l’evento l'Università degli di Bari, l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, numerose associazioni del settore sanitario e della scuola ed editori specializzati (tra cui Erickson, Anastasis). Per ulteriori informazioni: eventiairipapuglia@gmail.com