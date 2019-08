'Corona x Parley', fa tappa a Monopoli nel tour nazionale per la pulizia collettiva delle spiagge

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 10 agosto 2019, dalle 17.30 alle 20:30, si svolgerà, in collaborazione con RetakeBari, la pulizia collettiva del tratto di spiaggia libera nei pressi del lido Baia del Sole sul litorale di Capitolo, Monopoli. L’iniziativa si inquadra all’interno della campagna Protect Paradise di Corona, in collaborazione con Parley for the Oceans, organizzazione ambientalista americana, che sta portando avanti un tour lungo le spiagge italiane per la rimozione della plastica, per la sensibilizzazione della cittadinanza sull’impatto di essa e l’importanza di strategie per rendere i territori PlasticFree. L’evento si svolgerà con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Monopoli. Parley for the Oceans è uno spazio dove creatori, pensatori e leader si incontrano per accrescere la consapevolezza riguardo la bellezza e la fragilità dei nostri oceani e collaborare alla creazione di progetti che pongano fine alla loro distruzione. Parley ritiene che il potere del cambiamento risieda nelle mani del consumatore, dato che tutti abbiamo una scelta, ma il dovere di responsabilizzare il consumatore è nelle mani delle industrie creative. Per estendere il suo impatto, accrescere la consapevolezza pubblica in Italia e al contempo spostare l’attenzione verso il Mar Mediterraneo, Parley sta collaborando con organizzazioni locali, associazioni e gruppi di volontari per introdurre in Italia la strategia AIR (Avoid Intercept Redesign), volta ad evitare, intercettare e ridisegnare il consumo di plastica.