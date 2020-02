La fobia del Coronavirus blocca la Puglia: annullati anche i test di Medicina a Bari

Le precauzioni di sicurezza per il coronavirus bloccano anche i test universitari. Dopo i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia per evitare il contagio del virus Covid-19 sul territorio, è l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano a comunicare in una nota l'annullamento delle prove di ammissione a Medicina e Chirurgia in tutte le sedi italiane, tra cui c'è Bari. Prove previste dal 28 febbraio al 7 marzo e ora rinviate a data da destinarsi.

"Considerando l’evolversi della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus che impone di adottare misure cautelative a tutela della salute pubblica, ha disposto il rinvio - a data da destinarsi - di tutte le prove di ammissione previste da venerdì 28 febbraio a sabato 7 marzo 2020, sia a Milano sia nelle altre sedi d'esame su tutto il territorio nazionale (Bari, Catania, Napoli e Palermo)" si legge nella nota diffusa dall'Università.