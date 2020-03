Coronavirus, annullate tutte le attività in programma del Rotaract club Bari Agorà: viene comunque assicurato l’impegno del club a servizio della comunità, seppur rimanendo a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Davvero coinvolgente il comunicato ufficiale di Paolo Iannone, Presidente del Rotaract Club Bari Agorà per l’A.R. 2018/2020, il quale non poteva certo immaginare di concludere il suo secondo ed ultimo mandato di presidenza in questo modo, ovvero in piena emergenza sanitaria con la dichiarata pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 11 marzo. Eppure lo stato di emergenza non bloccherà le attività del Club, come preannunciato da Paolo Iannone, in quanto, pur restando a casa, tutti i soci dovranno elaborare idee e progetti per aiutare la comunità in questo momento difficile. Ed, infatti, il Rotaract Club Bari Agorà ha deciso di stanziare fondi per l’acquisto e la spedizione di beni di prima necessità per i più bisognosi, vista l’emergenza in Italia e il contagio sempre più rapido e diffuso della patologia CoVid-19. Infine, il Presidente fa un espresso invito a tutti gli associati alla coscienza morale evidenziando le tante attività di volontariato realizzate negli anni e alle altrettante difficoltà superate:“Ebbene supereremo insieme anche quest’emergenza, perché uniti siamo invincibili. Together We Are Invincible”.

