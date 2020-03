Effetto coronavirus anche sul trasporto pubblico a Bari: stop alla vendita a bordo dei biglietti per i bus Amtab

Stop alla vendita a bordo dei biglietti per i bus Amtab. Lo ha deciso l'azienda di trasporto pubblico di Bari per far fronte all'emergenza coronavirus. La disposizione ha effetto immediato. La vendita dei titoli di viaggio è assicurata presso le molteplici rivendite presenti sul territorio cittadino, attraverso la MUVT APP e il servizio Mobile Pay.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !