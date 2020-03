Caputo e Ventola palleggiano per raccogliere fondi in favore degli ospedali italiani: la challenge coinvolge calciatori e sportivi

Ci sono anche i calciatori baresi Francesco Caputo e Nicola Ventola tra i partecipanti alla challenge promossa dal sito 'chefaticalavitadabomber.it' per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'iniziativa vede calciatori e sportivi palleggiare il più possibile "con l'oggetto più stupido" in casa, taggando tre amici e invitandoli a fare altrettanto, immortalando la performance con un video. L'obiettivo è quello di raccogliere donazioni per gli ospedali italiani.

Caputo ha accettato la sfida palleggiando con una palla colorata, nominando Alessandro Del Piero, Domenico Berardi e Giovanni Di Lorenzo. Ventola, invece, si è esibito con un rotolo di nastro da imballaggio, invitando gli ex nerazzurri Bobo Vieri, Lele Adani e Alvaro Recoba a fare altrettanto.