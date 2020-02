Nessun caso sospetto di Coronavirus a Bari e in Puglia da 10 giorni, controlli in aeroporti: "Presidi sanitari pronti"

Nessun caso sospetto di coronavirus in Puglia negli ultimi 10 giorni e controlli continui, con misure d'allerta predisposte nei presidi sanitari pugliesi e monitoraggio negli aeroporto di Bari e Brindisi. E' il bilancio di queste settimane all'indomani dei primi decessi per Covir n-19 in Italia, in Veneto e Lombardia, dove sono state registrate alcune decine di contagi.

Per tutti, gli accertamenti diagnostici, eseguiti prima nella struttura ospedaliera barese e poi all'istituto Spallanzani di Roma, hanno poi escluso la positività al virus. La prossima settimana, lunedì o martedì, tornerà a riunirsi la task force regionale costituita nelle scorse settimane sulla questione coronavirus, per fare il punto sulla situazione e valutare eventuali ulteriori misure preventive alla luce dei casi accertati in Lombardia e Veneto.