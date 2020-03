L'assembramento è artistico, il sindaco Decaro 'manda a casa' i personaggi dei dipinti più celebri

I due amanti del celebre 'Bacio' di Francesco Hayez, i bagnanti sulla spiaggia francese riitratta dal puntinista Georges Seurat, ma anche i 4 amici impegnati in una 'Colazione sull'erba' immortalata da Edouard Manet e, per finire, la massa proletaria de 'Il Quarto Stato' di Pelizza da Volpedo: tutti invitati ad andare 'a casa' dal sindaco di Bari Antonio Decaro, diventato una celebrità anche internazionale dopo i due cliccatisismi video in cui intercetta i baresi nei parchi e nelle piazze cittadine per far rispettare loro la norma anti assembramenti per l'emergenza coronavirus.

Stavolta l'assembramento è artistico, grazie alla creatività dell'agenzia Brainpull e dell'utente facebook Frau Blucher che hanno creato quattro diverse versioni di altrettanti dipinti famosi, in cui fa capolino proprio il primo cittadino. Con il linguaggio del romanticismo, dell'impressionismo o della pittura verista, attraverso l'ironia, il messaggio è sempre lo stesso: restate a casa .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto copyright Brainpull e utente facebook Frau Blucher)

Sostieni BariToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BariToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery