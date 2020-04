Lotta al coronavirus, Divella dona 30 ventilatori polmonari agli ospedali baresi

Trenta ventilatori polmonari sono stati consegnati, questa mattina, ai reparti degli ospedali di Bari impegnati nella lotta al Covid 19: a donarli la nota azienda barese Divella spa, tra i leader nazinali per la produzione di pasta, biscotti e derivati del pomodoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia è stata diffusa dal consigliere comunale di Bari, Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia): "Anche in questa occasione - dice Melchiorre -, la Divella ha mostrato grandissima sensibilità con la donazione di apparecchiature-salvavita, che, in questa emergenza sanitaria, sono fondamentali.A titolo personale e istituzionale, visto che l'azienda come nel suo stile non ha pubblicato tale iniziativa, ringrazio la Divella a nome della nostra comunità da sempre legata a questo marchio locale".