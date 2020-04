Diecimila mascherine donate al Comune di Bari: la generosità della comunità evangelica cinese

La comunità evangelica cinese di Bari-Modugno ha donato 10mila mascherine chirurgiche al Comune di Bari che saranno messe a disposizione degli operatori comunali e volontari impegnati in queste settimane in lavori a contatto con il pubblico. Il carico è stato consegnato a Palazzo di Città,

“La comunità cinese in queste settimane si sta dimostrando unita e solidale con la nostra città – ha dichiarato il sindaco -. Voglio ringraziarli per la donazione di dispositivi essenziali che permettono a tanti lavoratori e volontari in questi giorni di proteggersi e di offrire un servizio in sicurezza anche agli altri cittadini”.