"Ci vediamo al drive in", l'idea per film e concerti dal vivo nell'estate del coronavirus: anche Bari tra le 20 città italiane

C'è anche Bari tra le 20 città italiane che hanno aderito al progetto dei 'Live drive in', un modo di usufruire dell'intrattenimento di spettacoli, film e concerti, rispettando le norme anticontagio da coronavirus. La notizia è riportata dall'Ansa. L'idea, predisposta da Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold, è quella di trovare aree ampie dove allestire palco e maxischermi e permettere al pubblico di godersi lo spettacolo seduti in auto: l'obiettivo è quello di risollevare un settore in gravissima difficoltà a causa del distanziamento sociale obbligato dal covid-19.

"L'obiettivo- spiegano in una nota - è anche e soprattutto quello di sostenere tutta la filiera di cinema, teatro e musica live, ad oggi in ginocchio con più di 300 mila lavoratori stimati in disoccupazione e perdite per decine di milioni di euro ogni settimana". Tra le città che hanno aderito anche Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Catania, Genova, Bari, Cagliari, Cosenza, Mantova, Avellino, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Lido di Camaiore, Olbia, San Benedetto del Tronto e Palermo.