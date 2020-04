Lopalco in Regione sull'emergenza coronavirus: "Rallentata la curva del virus e impedito il collasso degli ospedali pugliesi"

"Con grande sforzo, con il contributo di tutti a partire da quello fornito dai cittadini, siamo riusciti a rallentare la curva del virus e impedito il collasso della rete ospedaliera". Ad affermarlo è Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione Puglia per l'emergenza Covid, durante l'audizione di stamane in Consiglio regionale per riferire sulla situazione delle strutture sanitarie pugliesi.

Di fronte alle Commissioni I e IV, Lopalco ha spiegato che "per la Fase 2 ci serve la capacità del territorio di isolare, diagnosticare e trattare i casi nelle strutture ospedaliere, meglio ancora se a casa". Per quanto riguarda scenari futuri, l'epidemiologo, tenendo conto della riduzione progressiva dei casi, ha spiegato cher "mon pervenendo alcuna indicazione dal livello centrale, stiamo procedendo a redigere in sede regionale una serie di indicatori da seguire per intervenire in questa fase", ribadendo la necessità del distanziamento sociale anche dopo la conclusione del lockdown.