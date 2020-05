Il decalogo anti coronavirus diventa un cartone animato: l'epidemiologo Lopalco spiega le buone regole per evitare i contagi

In una versione a metà tra 'videogame' e cartone animato per spiegare il decalogo con cui evitare il contagio da covid-19: di certo, prima della pandemia, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della tsk force epidemiologica della Regione Puglia, non avrebbe mai pensato di diventare un simpatico protagonista disegnato per video animato.

Il primo 'episodio' del cartoon spiega con facilità e immediatezza l'utilità di adoperare le mascherine quando si parla con gli altri, riducendo di oltre il 95% la possibilità di contrarre il virus. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le altre 'puntate' del decalogo anti coronavirus.