Distribuite 10mila mascherine a farmacisti e dipendenti Asl: "Combattiamo la diffusione del coronavirus"

E' in corso, da oggi, la distribuzione di 10mila mascherine con visiera destinate a farmacisti e dipendneti dell'Asl di Bari. Il dispositivo consentirà di operare con maggiore sicurezza per evitare, il più possibile, i contagi da coronavirus: "Ai farmacisti e ai collaboratori della Asl Bari non mancano, e non sono mai mancati, i previsti dispositivi di sicurezza", spiega Luigia D’Aprile, direttore del dipartimento Gestione del farmaco della Asl Bari. "Già da diverse settimane - rimarca D’Aprile - abbiamo impartito alle nostre 17 farmacie territoriali le disposizioni che stabiliscono le precauzioni da adottare e i dispositivi da impiegare, condivise con il direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, fornendo oltre 16mila mascherine chirurgiche e FFP2 laddove richieste".

