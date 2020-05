"Riapriamo al più presto il Campionato di Calcio", l'epidemiologo Lopalco ironizza contro gli italiani 'modellisti' del coronavirus

"Facciamo di tutto per riaprire il campionato" perché "tutto questo periodo di chiusura in casa" dovuto all'epidemia covid-19 "unito alla astinenza da classifiche calcistiche, ha creato un mostro: l'Italiano Modellista": è quanto scrive su Facebook il professor Pier Luigi Lopalco, a capo della task force epidemiologica della Regione Puglia, in un post in cui critica un certo atteggiamento da parte di chi non sarebbe in grado di spiegare la situazione attuale in modo attendibile

Lopalco spiega che l'italiano 'modellista' è un "problema sociale" per "la sua pervicace attività di lettura, interpretazione e contestazione di grafici e tabelle. I più audaci i grafici li auto-producono". "I primi segnali che qualcosa di grave stesse succedendo - ha aggiungo - li ho avuti la prima volta che mi hanno invitato in una trasmissione televisiva. Sono stati rafforzati quando hanno cominciato a pronunciare correttamente la parola "epidemiologo" per radio.. La conferma è arrivata quando in una trasmissione in prima serata su Rai Uno mi hanno invitato a spiegare cosa fosse R0. Il guasto civile arriva quando termini come letalità, mortalità, velocità di trasmissione vengono branditi come clave contro gli avversari politici. Dimenticando che dietro quei numeri ci sono lutti, sofferenza e sudore di tanti uomini e donne. Cosa può fare un mite professore di epidemiologia di fronte a tutto questo? Semplicemente sperare che queste stesse persone, speriamo presto, tornino ad appassionarsi di serie A." conclude Lopalco.