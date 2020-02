Psicosi coronavirus sul treno Roma-Lecce, controlli su passeggero salito a Bari. Passeggeri bloccati per un'ora e mezza

E' rimasto bloccato per un'ora e mezza, nella stazione di Lecce, un treno Frecciargento proveniente da Roma, per il timore del coronavirus: un passeggero aveva segnalato alla Polizia la presenza sul convoglio di un passeggero salito a Bari, il quale aveva riferito di essere di ritorno dalla Cina.

Sul treno sono quindi saliti agenti muniti di mascherine per identificare il viaggiatore: sottoposto a visite da personale Asl, è risultato essere sano. Il passeggero ha anche dichirato di essere stato controllato in Cina e in Italia. L'Asl salentina ha disposto, su di lui e sui passeggeri della carrozza in cui viaggiava, un monitoraggio di 15 giorni.