In Tribunale a Bari giudice celebra udienza con mascherina: avvocati in aula uno per volta e tenuti a distanza

Un giudice ha celebrato, oggi a Bari, udienza indossando una mascherina sul volto per proteggersi da uneventuale diffusione del coronavirus: è accaduto nel Tribunale del capoluogo pugliese dove la giudice Angelica Passarella che aveva in calendario 26 udienze monocratiche nell'aula 'M' al secondo piano del Palagiustizia di via Dioguardi a Poggiofranco, ha tenuto per tutto il tempo la mascherina, chiedendo agli avvocati di entrare uno per volta in aula e di tenere una distanza minima di due metri.

Tra le disposizioni adottate dall'ufficio gip-gup, vi sono al momento udienze a porte chiuse e una distanza minima tra chi entra in aula. Nessun provvedimento, al momento, deciso dalla Procura.