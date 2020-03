"Uniti sconfiggeremo il coronavirus", l'appello dell'anestesista barese fa il giro dei social

"Vi chiedo semplicemente di rispettare quelle che sono le regole, evitare posti affollati, centri commerciali, assembramenti. Vi consiglio di fare una passeggiata fuori e di lavorare col personale medico affinché la curva di questa infezione non venga a travolgere in poche ore il sistema sanitario perché altrimenti sarebbe al collasso": è l'appello social, condiviso in poco tempo da numerosi utenti di Facebook e non solo, dell'anestesista dell'ospedale di Molfetta, Felice Spaccavento.

L'operatore sanitario ha voluto lanciare un messaggio per convinvere i cittadini a seguie le giuste pratiche per evitare la diffusione del coronavirus: "Noi abbiamo dei posti letto per infezioni virali ma questi devono essere saturati in lungo tempo, non in breve tempo. Abbiamo bisogno di rallentare la contagiosità di questa malattia perché potremmo curarla solo se abbiamo nelle nostre terapie intensive e nei reparti pochi pazienti. Così il personale si può dedicare nel miglior modo possibile. Abbiamo bisogno di tutti voi. Cercate di essere responsabili, di amare chi vi sta vicino, non venendo meno ai dettami di quelli che sono gli Istituti principali ci governano" ha concluso Spaccavento.