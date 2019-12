Corsi gratuiti di nuoto per giovani e adulti disabili, al via le iscrizioni: "Lo sport riduce le differenze"

Partiranno a gennaio del prossimo anno i corsi di nuoto gratuito destinati a giovani e adulti con disabilità. La location, come spiegato dall'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, scelta per ospitarli è quella dello Stadio del Nuoto. Per iscriversi ci si potrà recare da oggi, lunedì 16 dicembre, e fino al 23 dicembre alla segreteria delle piscine comunali baresi, portando con sé l'attestazione del reddito Isee.

"Infatti verrà data precedenza ai redditi più bassi, come è giusto che sia - ricorda l'assessore - Lo sport deve essere realmente inclusivo e noi dobbiamo fare tutto il possibile per renderlo accessibile soprattutto a chi ha delle difficoltà". Al momento sono 40 i corsi finanziati - che si aggiungono a quelli già previsti - che dureranno fino a giugno del prossimo anno. Potrebbe però non essere finita qui: "Stiamo cercando di trovare altri fondi - ricorda Petruzzelli - per permettere a più persone di fare un'attivita sportiva che dia benessere non solo fisico ma soprattutto sociale".