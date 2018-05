In corso Italia sirighe e degrado: "Continue segnalazioni, è emergenza"

"Siringhe e degrado: è emergenza, i residenti devono ogni giorno subire tutto questo". Il comitato 'Cittadini attivi del Libertà' torna a lanciare l'allarme su quanto accade quotidianamente in corso Italia. "Sono continue segnalazioni e denunce", dicono i rappresentanti del comitato. "Questa era una bella strada, vedevamo i ragazzi andare all'Università, con le loro bici, in tempi insospettabili, quando non si parlava di città ecosostenibili". Da tempo i residenti della zona lanciano l'allarme sulle condizioni di degrado in cui versa la strada, in particolare nella zona dei portici.