Si conclude a Bari il corso per formare le competenze manageriali dei medici

Si conclude a Bari lunedì 30 settembre dalle ore 9.00 presso le aule del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (Medicina Interna – Radiologia – Medicina Legale) dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, diretto dal Direttore Prof. Carlo Sabbà, all’interno del Policlinico di Bari, il Corso di formazione manageriale per i Dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa. L’obiettivo è stato quello di accrescere e qualificare la professionalità degli operatori del Servizio Sanitario che devono farsi carico del governo clinico della propria unità operativa, tra autonomia professionale e responsabilità di gestione. Devono curare e assistere i pazienti, ovviamente. Ma anche gestire economicamente i reparti che dirigono. Come se fossero dei manager. Insomma, si fa presto a dire “medici”. Dal controllo di gestione alla direzione del personale; dalla gestione della finanza al coinvolgimento e soddisfazione del paziente, un dirigente sanitario di una unità operativa complessa deve occuparsi anche di aspetti organizzativi e amministrativi. Per questo, nell’ambito del programma di formazione manageriale per la Dirigenza del Sistema Sanitario Regionale, definito e promosso dall’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale in sinergia con le Università pugliesi - Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Politecnico di Bari e “LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba), è partito il Corso di formazione manageriale per i Dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa L'attività formativa ha consentito ai partecipanti di acquisire conoscenze, capacità e competenze utili a gestire e risolvere problemi organizzativi, economici e gestionali e a conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati. Insomma, i saperi degli Atenei pugliesi, impreziositi dal contributo di esperti di rilievo nazionale e internazionale che trasmetteranno e condivideranno idee, tecniche, strumenti manageriali finalizzate a favorire da parte dei partecipanti lo sviluppo di competenze e conoscenze nel management delle organizzazione sanitarie. Alla formazione hanno partecipato 65 medici. Il Programma formativo, della durata complessiva di n. 188 ore, si è sviluppato nell’arco di n. 4 mesi. Al termine del percorso dedicato ai Dirigenti incaricati della direzione di Struttura Complessa sarà rilasciato, nel pomeriggio di lunedì 29 settembre alle ore 15,00 presso l’Aula di Radiologia, alla Presenza dei Componenti il Comitato Scientifico, il Certificato di formazione manageriale per Dirigente sanitario incaricato della Direzione di Struttura Complessa, riconosciuto da ciascuna Regione o Provincia autonoma ex Accordo interregionale del 10 luglio 2003. Parteciperanno per i Saluti istituzionali e la consegna dei Certificati di Formazione manageriale • Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia • Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia • Antonio Felice Uricchio, Membro Direttivo ANVUR • Luigia Sabbatini, Decano Università degli Studi di Bari Aldo Moro • Elio Borgonovi, Coordinatore Scientifico. Sarà presente inoltre il neo eletto Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Uniba