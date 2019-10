Nuovo look per corso Sonnino, la strada sarà completamente riasfaltata: i lavori al via entro fine mese

Entro una decina di giorni partirà il cantiere per la riqualificazione del manto stradale di corso Sonnino, principale arteria di scorrimento che percorre gran parte del quartiere Madonnella di Bari: la Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo degli interventi, per un importo di 113mila euro.

"Un primo tratto - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - è stato già realizzato grazie agli interventi di Open Fiber, con cui avevamo l’accordo di non rifare l’asfalto per metà carreggiata, come accaduto in altri punti della città in cui sono intervenuti, ma di operare in compensazione sull’intera larghezza della strada. In questo modo è stato possibile circoscrivere l’intervento dell’amministrazione comunale sui restanti 800 metri circa, conseguendo il risultato di poter riasfaltare per l’intera lunghezza e larghezza di corso Sonnino. La superficie sarà fresata per uno spessore di 4 centimetri di nuovo asfalto ed, essendo lavori già appaltati e contrattualizzati tramite accordo quadro, nel giro di una settimana, al massimo dieci giorni, potrà partire il cantiere” ha concluso l'assessore.