Primo passo per il parco di costa Ripagnola: la Regione Puglia firma l'avvio dell'iter di realizzazione

E' stata avviata, dalla Regione Puglia, la procedura per istituire il parco regionale costiero di Polignano a Mare. il 'calcio d'inizio' all'iter è stato ufficializzato attraverso un atto firmato dal presidente Michele Emiliano che ha convocato la conferenza dei servizi sul tema per il 29 luglio nella sede regionale di via Gentile nel quartiere Japigia di Bari.

Prosegue la raccolta firme a sostegno del parco

Il parco comprenderà l'area tra costa Ripagnola e lama Incina, includendo anche il tratto di mare prospiciente. Sembra allontanarsi, dunque, l'ipotesi della realizzazione di un villaggio con 21 camere ricavate nei trulli che caratterizzano una zona unica dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. A sostegno del parco, numerose associazioni ambientaliste e civiche che nelle scorse settimane avevano avviato anche una petizione sul sito change.org, siglata già da oltre 13500 cittadini, a seguito anche della protesta contro la realizzazione del resort proposto dalla società Serim la quale aveva assicurato che non avrebbe effettuato cementificazioni selvagge dell'area.