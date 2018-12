Una riserva marina da Costa Ripagnola a Polignano, progetto fermo da 20 anni. Il Psi: "Si può fare"

Realizzare una riserva marina nell'area metropolitana di Bari, utilizzando i 3,5 km da Costa Ripagnola a Polignano a Mare. Il Psi barese condivide e porta avanti la battaglia promossa dal Comitato 'I pastori della Costa - Parco Subito', con l'obiettivo di realizzare una zona protetta dii 270 ettari: "Nonostante ci si trovi in presenza di numerosi vincoli per la costa e l’entro terra - spiega ils egretario provinciale Psi Claudio Altini - si assiste da anni ormai a un lento e inesorabile depauperamento delle risorse naturali, causato da un turismo incontrollato e, non da ultimo, alle richieste di progettazione a favore dei privati, volti allo snaturamento delle bellezze e dell’uso dei luoghi". L'iter dell'istituzione della riserva, spiega Altini, è bloccato dal 1997, quando, con un'apposita legge regionale, venivano individuate le “aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico: A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16”

"In un’ottica di sviluppo turistico sostenibile - aggiunge Altini - si potrebbero integrare le attività turistiche e di tutela in chiave territoriale, in cui i paesi vicino possano adoperarsi in favore di un rapporto di reciproco mutualismo, per esempio progettando una serie di corridoi ecologici 'Green ways' e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico dall’ entroterra verso la costa e viceversa, sviluppando flussi turistici di tipo ciclo pedonale che, richiamati dalla tutela del paesaggio e della costa, uniti alla bellezza architettonica ed urbanistica, favoriscano l’espansione anche di altri settori dell’economia quali quello agro-alimentare, del commercio, dell’artigianato".