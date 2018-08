Spiaggia presa d'assalto da tende e gazebo: continua il 'campeggio selvaggio' a Cozze

"Stessa spiaggia, stesso mare". E stesse tende piazzate abusivamente sul litorale. Dopo la segnalazione raccolta qualche giorno fa, la situazione a Cala Palomba, tra Cozze e Mola, non pare essere cambiata. Anzi, nella penultima domenica d'agosto, con tanta gente ancora in ferie che non rinuncia al mare, è anche peggiorata. Tra il 'campeggio selvaggio' e le auto parcheggiate proprio sul litorale, la situazione è a dir poco caotica. E per un cittadino che vuol far valere il rispetto delle regole agire non sembra impresa facile: "Da questa mattina - ci riferisce l'autore della segnalazione - ho provato più volte a chiamare la polizia locale, che dovrebbe intervenire in casi come questi. Ma al telefono non risponde nessuno: e allora, come si fa?".