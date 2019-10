"Tende per i profughi al Libertà", la bufala corre attraverso la rete: è un campo per esercitazioni militari

C'è chi ha pensato fosse un campo profughi in costruzione, altri, invece, hanno temuto il peggio: è bastato un movimento di mezzi e tende militari nell'area vicina al Comando della Guardia di Finanza, sul lungomare in direzione Fiera del Levante, per 'allarmare' diversi cittadini. Qualcuno ha anche segnalato l'episodio al sindaco Antonio Decaro, sulla sua bacheca Facebook.

E' bastato però, qualche minuto, per svelare l'arcano: nella zona, infatti, sono in corso i preparativi per la realizzazione di un accampamento militare destinato a un'esercitazione speciale dell'Esercito denominata 'Atlante', che durerà alcuni giorni. All'allestimento, ha partecipato anche la Croce Rossa Italiana di Bari, come si legge sulla pagina di Cri Puglia su Facebook

Il Comune ha già emesso un'ordinanza di divieto di sosta che interesserà l'area limitrofa.in un messaggio dello staff del sindaco, è arrivata dunque una smentita alle voci circolate sui social della realizzazione di un centro accoglienza: "Invitiamo - spiega lo staff del sindaco - a una maggiore responsabilità alcuni utenti che diffondono informazioni prive di fondamento su tematiche delicate come quella relativa all'accoglienza dei migranti".