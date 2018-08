VIDEO | San Paolo, cinghialotto rimane intrappolato in una rete: intervengono i vigili del fuoco

Una scena insolita quella che è apparsa agli occhi di una residente del quartiere San Paolo, a Bari, questa mattina intorno all'alba: un cucciolo di cinghiale era rimasto incastrato in una rete metallica. Inutili i tentativi di liberarlo, tanto che i residenti hanno dovuto allertare i vigili del fuoco. L'operazione di salvataggio dell'animale è andata a buon fine, ripresa dal cellulare della donna e postata sulla pagina Facebook: "La voce del San Paolo".

Un'occasione per tornare a denunciare anche il pericolo che affrontano i residenti con l'ormai abituale presenza di cinghiali tra le strade del quartiere:

Siamo stanchi di vivere nel terrore di poter incontrare cinghiali, perché vorrei ricordare al nostro caro sindaco De caro che sono aggressivi!

Non è normale che in un centro abitato si presentino situazioni di questo genere, in una fascia oraria in cui la gente esce di casa per i vari impegni.

Per non parlare della sera, quando dovresti rientrare tranquillamente in casa, invece sei costretto a cambiare strada perché “ci sono i cinghiali”!